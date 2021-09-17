Набиуллина назвала решающий фактор в борьбе с мошенниками

Решающим фактором в борьбе с мошенниками является скорость реагирования и принятия решений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

«Проблема еще в том, что эти деньги мошенники очень быстро выводят. Банк даже ничего не может сделать, если они выведены. И клиент только когда понимает, что он сделал, через некоторое время обращается в банк, а деньги уже давно не в этом банке», — пояснила она.

Глава ЦБ также напомнила о механизме, который сейчас разрабатывает Министерство финансов России: он призван ускорить процесс взаимодействия банков, ЦБ и правоохранительных органов по возвращению похищенных мошенниками денег.

«Что мы можем делать со своей стороны — это ускорить обмен информацией между нами и МВД», — отметила Набиуллина, добавляя, что он будет происходить «в режиме реального времени».

Ранее источник газеты «Известия» в полиции заявил, что более чем в 90% случаев украденные средства вернуть не удается из-за отсутствия механизма, который автоматически возвращал бы деньги жертвам преступников.