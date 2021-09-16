В Саратове неизвестные проникли в здание территориальной избирательной комиссии

Неизвестные проникли в здание администрации Заводского района Саратова, где располагается территориальная избирательная комиссия (ТИК). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города.

«Сегодня вечером, после окончания рабочего дня, на здание администрации района совершено нападение. Несколько неизвестных человек проникли на 1 этаж, не предъявив документы. Об их намерениях нам неизвестно. При фото и видеофиксации лиц были нанесены удары по рукам. Вызвана полиция», — утверждает глава администрации района Максим Сиденко.

Он предположил, что «нападение» организовано, чтобы «дискредитировать выборы», так как в здании администрации размещен ТИК.

В России начали свою работу первые избирательные участки, на которых пройдут выборы кандидатов в Государственную думу — они открылись 17 сентября в 8:00 (23:00 мск четверга 16 сентября) на Камчатке и Чукотке.

Голосование на территории РФ завершится в 21:00 мск 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе — Калининградской области.