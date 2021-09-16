Сотрудников «Магнита» под Астраханью обвинили в отравлении собак

Сотрудников магазина сети «Магнит» в городе Нариманов Астраханской области обвинили в отравлении собак в торговом зале. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоозащитницы vassilisapremudraya.

Она утверждает, что один из сотрудников магазина отравил животных на глазах у посетителей магазина. В качестве доказательств она приводит два видео. Одно было заснято очевидцами произошедшего, другое – отправлено женщиной, представившейся сотрудницей магазина. На кадрах видно, как собаки лежат в магазине и дергаются в конвульсиях.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе «Магнита» на официальной странице торговой сети в Facebook.

«В торговую точку в г. Нариманов забежали две собаки с признаками болезни, поведение которых было агрессивным. Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью покупателей, работник торгового зала без физического контакта с животными попробовал вывести их на улицу, однако собаки сразу легли у входа в торговый зал и больше, к сожалению, не встали», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что один из покупателей стал убирать животных в тележку «по собственной инициативе». В публикации утверждают, что на мужчине не было фирменной жилетки компании или других обязательных брендированных элементов.

Ранее был задержан дезинсектор, который обрабатывал «Магнит» до «арбузного отравления».