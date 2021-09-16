Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые предсказали глобальный дефицит кофе и сахара 20:06
Актер и борец за независимый Алжир Саади Ясеф умер в возрасте 93 лет 20:03
Natura Siberica подала иск к совладелице компании на 1,7 млрд рублей 20:03
Тихонов — о поражении «Спартака»: Федуна гнать поганой метлой, это... 19:57
Подозреваемый в убийстве ребенка под Орлом может быть причастен к насилию... 19:56
Московские активисты отстояли граффити, посвященное пропавшим детям 19:56
Иранскому музыканту грозит тюрьма за публикацию музыки с женским исполнением 19:55
Стало известно, в какую сумму обошлось лечение Шумахера 19:41
Стали известны подробности по делу об убийстве ребенка в Орловской области 19:38
Несколько ракет упали в одном из районов Кабула 19:38

Сотрудников «Магнита» под Астраханью обвинили в отравлении собак

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Сотрудников магазина сети «Магнит» в городе Нариманов Астраханской области обвинили в отравлении собак в торговом зале. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоозащитницы vassilisapremudraya.

Она утверждает, что один из сотрудников магазина отравил животных на глазах у посетителей магазина. В качестве доказательств она приводит два видео. Одно было заснято очевидцами произошедшего, другое – отправлено женщиной, представившейся сотрудницей магазина. На кадрах видно, как собаки лежат в магазине и дергаются в конвульсиях.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе «Магнита» на официальной странице торговой сети в Facebook.

«В торговую точку в г. Нариманов забежали две собаки с признаками болезни, поведение которых было агрессивным. Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью покупателей, работник торгового зала без физического контакта с животными попробовал вывести их на улицу, однако собаки сразу легли у входа в торговый зал и больше, к сожалению, не встали», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что один из покупателей стал убирать животных в тележку «по собственной инициативе». В публикации утверждают, что на мужчине не было фирменной жилетки компании или других обязательных брендированных элементов.

Ранее был задержан дезинсектор, который обрабатывал «Магнит» до «арбузного отравления».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Стрельба по гербу: что будет с отношениями Украины и Белоруссии
В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака
«Идет давление»: «АвтоВАЗ» поставил прививки на конвейер
Работники «АвтоВАЗа» пожаловались на принудительную вакцинацию
«Собака села у подъезда, дальше следа не было»
Как искали убийцу школьницы в Орловской области
Андрей Звягинцев находится в состоянии искусственной комы
Трамп рассказал, как себя вести с русской женой
Физиогномист объяснил мимику Саакашвили асимметрией лица
Ветеран ФСИН объяснил, почему заключенные бегут из колоний-поселений
Новости и материалы
Ученые предсказали глобальный дефицит кофе и сахара
Актер и борец за независимый Алжир Саади Ясеф умер в возрасте 93 лет
Natura Siberica подала иск к совладелице компании на 1,7 млрд рублей
Тихонов — о поражении «Спартака»: Федуна гнать поганой метлой, это позорище
Подозреваемый в убийстве ребенка под Орлом может быть причастен к насилию на тремя детьми
Московские активисты отстояли граффити, посвященное пропавшим детям
Иранскому музыканту грозит тюрьма за публикацию музыки с женским исполнением
Стало известно, в какую сумму обошлось лечение Шумахера
Стали известны подробности по делу об убийстве ребенка в Орловской области
Несколько ракет упали в одном из районов Кабула
Рогозин заявил, что Россия и Казахстан договорились о модернизации Байконура
В ГД назвали доклад Европарламента вмешательством в дела России и попыткой давления
Отец игрока «Манчестер Сити» умер через несколько минут после гола сына в ЛЧ
В России ожидается рекордный урожай плодов и ягод
Запуск ракеты КНДР прямо из вагона поезда сняли на видео
Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о его самочувствии
Ники Минаж поссорилась с «чертовым Белым домом»
В России потребовали от Facebook и Telegram выплатить штрафы
Все новости
0:0
Взять первые очки в евросезоне: «Локомотив» играет с «Марселем». LIVE
Лига Европы. 1-й тур. «Локомотив» (Россия) — «Марсель» (Франция). ОНЛАЙН
«Никто не даст России золото, но хочется понять: как так получилось?»
Батыршина согласилась с заявлением Винер-Усмановой о нечестной победе Болгарии в Токио
Спасет от атаки из космоса. В армию России начались поставки «Прометея»
Индия названа первым потенциальным покупателем С-500 у России
Купить или украсть. Как Apple заимствовала технологии у конкурентов
Apple скопировала клавиатуру для умных часов, удалив оригинал из App Store
«Красный носят просто потому, что нравится красный»
Как менялось отношение общества к красной помаде
Теперь без осмотра: как изменится жизнь автовладельцев
Депутатский законопроект об отмене обязательного техосмотра поступил на рассмотрение в Госдуму
«Нет биткоину!»: протесты против криптовалюты в Сальвадоре
Теперь только «Спутник V». Турция ужесточила правила въезда для россиян
В Турцию прекратили свободно пускать туристов, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной»
«У изнасилования не должно быть срока давности»
Бывшие модели просят изменить законодательство Франции
Ракеты, водка, Сталин
7 необычных игр с «советской атмосферой»
«НАТО раскалывается. Англо-саксы противостоят Евросоюзу»
Франция назвала разрыв Австралией контракта по подлодкам ударом в спину
Против инициаторов протестов в дни выборов возбуждено уголовное дело
СКР возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам в период выборов
«Вовремя не ревакцинировались»
Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении президента
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях