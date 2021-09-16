Ветеран ФСИН объяснил, почему заключенные бегут из колоний-поселений

Ветеран ФСИН, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко рассказал «Газете.Ru» об обстоятельствах, которые могли способствовать побегам заключенных из колонии-поселения в Тюмени и Уфе.

«Условия отбывания наказания в колонии-поселении дают широкие возможности для побега. Там отбывают срок осужденные за нетяжкие преступления или переведенные из обычных колоний за хорошее поведение. Они могут работать в поле, на предприятии вперемешку с персоналом. За ними осуществляет надзор какой-нибудь один, максимум два сотрудника. То есть возможности сбежать есть», — рассказал Макеенко.

Он обратил внимание, что во всех пенитенциарных учреждениях должна вестись оперативная работа, направленная на профилактику побегов, должен быть строгий надзор за заключенными, но на деле это не всегда так.

«Чего греха таить, сотрудники колонии-поселения частенько расслабляются, их не хватает, поэтому немудрено, что заключенные сбежали. Однако тот факт, что в один день сразу в двух регионах был осуществлен побег, заставляет задуматься», — отметил полковник в отставке.

Ветеран ФСИН предположил, что сбежавшим могли поступить какие-то сведения из дома, которые вынудили их на такой поступок.

«Могло что-то случиться с близкими, какие-то такие моменты, которые заставляют бросить все и, несмотря на угрозу того, что ты остаток срока проведешь в колонии, и тебе еще за побег навесят до трех лет, все же бежать», — добавил Макеенко.

Ранее сообщалось, что 15 сентября из колоний-поселений в Тюменской области и в Уфе сбежали трое заключенных. В настоящий момент ведутся их поиски, обстоятельства побега выясняются.

Известно, что СК РФ возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников колонии в Тюмени.