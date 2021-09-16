Главврач из Новосибирска продал мигрантам сотни приглашений в Россию

Главврач одного из медицинских центров Новосибирска был задержан по подозрению в выдаче недостоверных документов мигрантам, позволявшим им въехать в Россию, сообщает «Тайга.инфо».

Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области пресекло деятельность по организации незаконного въезда мигрантов в Россию, сказано в сообщении ведомства.

По версии силовиков, главврач одной из частных клиник Новосибирска выдавал мигрантам фиктивные приглашения на лечение в его учреждении, а затем вносил информацию о них на портал «Госуслуг». На основании этих документов иностранные граждане пытались въехать в Российскую Федерацию, сообщили в ФСБ.

В медицинском центре были проведены обыски, во время которых были изъяты более 200 приглашений на получение медицинской помощи, а также компьютеры с базой клиентов. По результатам обыска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК «Организация незаконной миграции», предусматривающая до 5 лет лишения свободы.

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