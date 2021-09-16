При нападении на отдел полиции в Воронежской области ранен один человек

В результате нападения на отдел полиции в городе Лиски в Воронежской области ранен один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Неизвестный проник в отделение в 05.30 мск, ранил сотрудника полиции и скрылся на автомобиле. В настоящее время идет поиск злоумышленника.

По данным Telegram-канал Baza, мужчина был вооружен и одет в военную форму и бронежилет. Он подъехал к полицейскому отделению и открыл огонь, после чего проник внутрь здания и взорвал там бомбу. В настоящее время на месте работают сотрудники УФСБ по Воронежской области.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина с ножом и гирей напал на полицейских.