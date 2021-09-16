В Новосибирске пропала 9-летняя школьница

В Новосибирске в Октябрьском районе города пропала девятилетняя школьница, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» по Новосибирской области.

Отмечается, что девочка пропала 15 сентября — она ушла на прогулку и пока не вернулась домой. Девочка была одета в белую куртку с капюшоном, синюю футболка с аппликацией, серые спортивные брюки, бело-салатово-розовые кроссовки.

Ориентировка о пропаже девочки появилось на форумах «Лиза Алерт» в ночь на 16 сентября. Поисковики сообщили, что им нужна помощь добровольцев.

Пока волонтеры не приводят подробностей о поисковых операциях.

9 сентября сообщалось, что на севере Красноярского края пропали две школьницы. Позднее девочек нашли живыми. В прокуратуре предположили, что школьницы могли уйти из дома из-за конфликта с матерью одной из них. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».