В 26 регионах России стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал в 26 российских регионах, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.

Как рассказали изданию в ведомстве, в нынешнем году из-за более теплой погоды и аномально жаркого лета число субъектов, в которых отопительный сезон уже начался, чуть меньше, чем годом ранее. В остальном подготовка к холодам осуществляется в штатном режиме, заявили в министерстве.

Тепло поступило в дома Мурманской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Ивановской, Костромской, Тверской, Свердловской, Челябинской и Магаданской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Красноярском, Пермском, Камчатском и Хабаровском краях, Коми, Карелии, Удмуртии, Башкортостане, Марий Эл, Якутии и Бурятии, уточнили в Минстрое.

Старт отопительного сезона зависит от среднеустойчивой температуры и решения местных властей. По закону, запуск отопления в домах производится, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха на улице не превышает 88°С. Согласно изменениям в постановление правительства РФ № 354 от 2015 года, власти региона могут принять решение о начале отопительного сезона и раньше, указали в министерстве.