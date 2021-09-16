Полиция патрулирует территорию возле синагоги в Германии из-за возможной угрозы

Территорию возле синагоги возле немецкого города Хаген патрулируют многочисленные отряды вооруженной полиции, сообщает Reuters.

При этом полиция сообщила в Twitter, что подобные меры были приняты из-за «возможной угрозы».

«Соответственно были предприняты меры защиты полиции. Мы находимся в тесном контакте с еврейской общиной», — говорится в сообщении.

Что за угроза, в полиции не уточнили.

2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. Полиция застрелила нападавшего, ответственность за происходящее взяло на себя «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист.

До этого в США полиция Колорадо арестовала местного жителя Ричарда Холцера, планировавшего устроить взрыв в синагоге. Мужчина активно высказывал антисемитские взгляды в соцсетях и заявлял, что намерен начать «священную войну».