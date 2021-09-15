В Пулково таможенники обнаружили почти 300 кг финского сыра

В петербуржском аэропорту Пулково таможенники за неделю обнаружили 21 посылку с финским сыром общим весом 295 кг. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.

«По решению специалистов ветеринарного контроля, данная продукция попадает под запрет ввоза на территорию России и должна быть немедленно возвращена отправителю. Все международные почтовые отправления с сыром, возвращены с территории Евразийского экономического союза», — говорится в пресс-релизе.

В управлении добавили, что запрещенный груз был обнаружен с помощью досмотрового рентгеновского аппарата и отметили, что в последнее время участились случаи отправки почтой «продукции животного происхождения».

Ранее Федеральное агентство по управлению государственным имуществом согласилось с целесообразностью идеи о передаче малоимущим россиянам части задержанных таможней товаров, а также конфискованного имущества, которое не было реализовано.