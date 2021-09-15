Telegram-канал заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений

В полиции возбудили административное дело против Telegram-канала из-за публикации материалов о сексуальных связях с несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, который отправил соответствующий запрос в прокуратуру.

На канал, в котором открыто обсуждаются сексуальные связи с несовершеннолетними, депутату пожаловались жители Мордовии.

«Министерством внутренних дел РФ рассмотрено поступившее из Генеральной прокуратуры РФ ваше обращение о распространении в сети «Интернет» информации, которая может причинить вред здоровью и развитию детей», — говорится в ответе правоохранительных органов.

В МВД отметили, что административное дело возбуждено по статье КОАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Ведется расследование — назначена лингвистическая экспертиза.

Ранее в Свердловской области обвинили в ЛГБТ-пропаганде руководство детского лагеря из-за мальчиков в платьях.