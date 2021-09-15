Мать, заставлявшая сына плакать ради лайков, привела в ярость своих подписчиков

Джордан Шайенн из Калифорнии удалила свой канал на видеохостинге Youtube из-за критики подписчиков, вызванной тем, что она просила сына плакать на камеру в одном из видео. Об этом сообщает The Sun.

Шайенн вела канал о жизни матери-одиночки, на который было подписано более 500 тыс. человек. В выложенном недавно видео, она сообщила, что их собака больна смертельным заболеванием. В один момент, она сказала своему сыну, сидящему с ней «Сделай вид, будто ты плачешь!», на что он ей ответил «Мама, я и так плачу!». Этот эпизод должен был быть вырезан, однако, видимо, видеоблогерша пропустила его при монтаже.

Это видео вызвало публичное осуждение, из-за чего Шайенн вскоре выложила видео с извинениями, а потом и вовсе удалила свой канал на YouTube и аккаунт в Instagram.

«Я это сделала потому что для меня нет других приоритетов, кроме здоровья и безопасности моего ребенка. Уход в офлайн, прекращение монетизации и забота о ребенка — все, о чем я сейчас беспокоюсь», — заявила американка.

Ранее сообщалось, что австралийскую телеведущую обвинили в расизме за мем в инстаграме о кошке и азиатской кухне.