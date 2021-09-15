В Дании осужденным запретят заводить романтические отношения с людьми на свободе

В течение первых 10 лет заключения датским преступникам, осужденным на большие сроки, запретят вступать в контакт с лицами, которых они ранее не знали. Об этом сообщает Daily Mail.

Законопроект был разработан после новостей о том, что датский изобретатель-убийца Питер Мадсен, отбывающий пожизненное заключение за жестокое убийство журналистки на своей подводной лодке, начал активно переписываться с молодыми девушками. С некоторыми он даже вступал в длительные романтические отношения.

В прошлом году Питер Мадсен женился на активистке из России, получившей политическое убежище в Финляндии.

«Мы видели отвратительные примеры в последние годы, когда заключенные, совершившие отвратительные преступления, вступали в контакт с молодыми людьми, чтобы завоевать их сочувствие и внимание. Очевидно, это необходимо прекратить», — заявил Ник Хеккеруп, министр юстиции Дании.

Новая норма закона вступит в силу с начала 2022 года.

10 августа 2017 года шведская журналистка Ким Валль отправилась на борт подлодки Nautilus, которую Мадсен построил самостоятельно, для написания материала. После этого девушка пропала. При этом сам Мадсен, которого спасли с подлодки и задержали, утверждал, что высадил девушку на одном из островов. Позднее полицейские нашли расчлененное тело девушки. Мадсен был приговорен к пожизненному сроку за ее убийство.