Гордон назвал аморальным дубляж советских фильмов на украинском языке

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал аморальным перевод фильмов времен СССР на украинский язык. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», — сказал он.

По словам Гордона, русский язык является одним из величайших мировых достижений. Журналист также отметил, что следует создавать качественное украинское кино и не жалеть средств на его производство.

16 июля на Украине вступили в силу изменения в области языковой политики — фильмы, даже советская классика, должны дублироваться или озвучиваться на украинском. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что отсутствие дубляжа на украинском языке фильмов и сериалов, транслирующихся на местных телеканалах, несет угрозу национальной безопасности Украины.