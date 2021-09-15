Россияне назвали варианты досуга и ежемесячный бюджет

Российские граждане чаще всего в качестве досуга выбирают времяпровождение дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Работа.ру».

При этом соотечественники еще выбирают любимое хобби или прогулки.

Исследование основано на собеседовании 5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны в сентябре.

«Чаще всего жители России проводят досуг дома — это отметили 40% опрошенных. Почти треть респондентов (32%) занимаются любимыми хобби, а 30% предпочитают прогулки по паркам и набережным», — уточняется в опросе.

Также 22% респондентов сказали, что предпочитают находиться вместе с детьми. Как выяснилось, 21% ответивших покидают город, чтобы организовать отдых от работы.

Еще 18% россиян в качестве занятия и отдыха выбирают спорт.

35% участников тратят на досуг всего до 3 тыс. рублей в месяц. Четверть опрошенных тратят чуть больше — от 3 до 5 тыс. рублей. В районе 5-10 тыс. рублей способны потратить 22%.

Ранее сообщалось, что накоплений большинства россиян хватит на три месяца.