Израиль может признать российские сертификаты о вакцинации до конца года

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что переговоры о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса в стране могут завершиться до конца года. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Я надеюсь, что да. Во-первых, ну, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть [границы] — тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать», — сказал он.

Он подчеркнул, что переговоры между Роспотребнадзором и Минздравом Израиля проходят в несколько этапов, очередной из них состоится в течение недели.

Ранее министр туризма Израиля Йоэль Развозов рассказал, что первые группы туристов из России смогут посетить страну в октябре.

Развозов уточнил, что для въезда в страну туристу потребуется отрицательный ПЦР-тест и тест на антитела.