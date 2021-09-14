В Москве задержали руферов, забравшихся на звезду главного здания МГУ

Московская полиция задержала несколько руферов, забравшихся на звезду Главного здания МГУ им. Ломоносова на Воробьевых горах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские задержали четверых руферов, которые в День города залезли на звезду Главного здания МГУ, шпиль которого [имеет высоту] 26 метров. На руферов составлены административные протоколы за мелкое хулиганство», — заявил источник.

Он уточнил, что нарушителей отпустили, им могут вменить штраф или административный арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что на шпиль здания МГУ залезли около двадцати руферов. Один из участников подъема заявил, что попасть туда было достаточно трудно — отделение полиции находится в самом в главном здании МГУ. «В итоге мы пешком по лестнице дошли с первого до последнего этажа, а там уже все двери были открыты», — рассказал он.