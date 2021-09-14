RT: главред The Insider* Доброхотов покинул Россию без загранпаспорта

Главный редактор The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов)* Роман Доброхотов выехал из России на Украину без российского загранпаспорта. Об этом сообщает RT со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич, представляющую интересы голландского журналиста Макса ван дер Верффа (автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing МН17 на Украине в 2014 году), который обвиняет Доброхотова в клевете.

Как рассказала юрист, следователи изъяли у Доброхотова заграничный паспорт после обысков, связанных с возбужденным против него уголовным делом о клевете.

«Адвокат Доброхотова подавал жалобы на действия следователя, считая, что паспорт был изъят незаконно. Вчера суд отказал в удовлетворении жалобы. Но, как мы видим на фотографиях, которые Роман Александрович публикует у себя в соцсетях, он был на Украине, сейчас в Эстонии», — заявила Гуревич.

По ее мнению, Доброхотову удалось незаконно пересечь границу или у него имеется паспорт другого государства.

«По российскому законодательству, человек обязан сообщать о наличии иного гражданства, иначе может последовать уголовная ответственность. Каким образом Доброхотов покинул территорию России, не имея загранпаспорта, мне совершенно непонятно», — сказала Гуревич.

Как сообщалось, Гуревич подала в правоохранительные органы заявление, в котором утверждается, что главред The Insider распространил заведомо ложную информацию о Максе ван дер Верффе, обвинив его в сотрудничестве с иностранной и российской разведкой.

Ранее Доброхотов заявил, что остался свидетелем по делу о клевете.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.