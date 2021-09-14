В Минюсте уточнили, что не получали ходатайства о передаче Уилана США

Министерство юстиции России не получало ходатайство защиты осужденного за шпионаж в России гражданина США Пола Уилана о его передаче американской стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там подчеркнули, что при поступлении необходимых документов в Минюст Федеральная служба исполнения наказаний подготовит предусмотренные конвенцией о передаче осужденных лиц материалы, необходимые для рассмотрения этого вопроса по существу.

Ранее стало известно, что суд в Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдаче Уилана США. В суде подчеркнули, что соответствующее ходатайство было направлено в министерство юстиции России для сбора необходимых сведений в соответствии с положениями международного договора РФ, а также для предварительного согласования вопроса о передаче Уилана с компетентным американским органом.

Адвокат американца осудил это решение, назвав его политически мотивированным.

У Уилана есть гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии. 28 декабря 2018 года его задержали сотрудники ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции. В дальнейшем в отношении американца было заведено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»)». Столичный суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.