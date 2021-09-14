Мигранты покинули общежитие в Подмосковье после убийства пенсионерки

Сотрудники предприятия «Экоокна», где работали мигранты, изнасиловавшие и убившие жительницу села Бужаниново в Московской области, покинули общежитие, вокруг которого был устроен митинг. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на очевидцев.

Жители села уверены, что руководство приняло такое решение, чтобы обезопасить своих сотрудников от мести негодующих.

По словам одного из очевидцев, «Экоокна» выделила целое общежитие для граждан Таджикистана, работающих в компании, после происшествия они были вывезены на автомобилях. В настоящее время общежитие пустует.

Накануне местные жители вышли на митинг возле здания администрации из-за произошедшего убийства. Они требовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. По их словам, иностранные граждане, живущие там, «приставали и к 9-летним, и к 15-летним детям».

За день до этого 65-летняя женщина ушла в лес за грибами и не вернулась, позже ее тело было найдено недалеко от железнодорожных путей. В убийстве подозреваются мигранты. Двоих из них задержали, третий находится в розыске.