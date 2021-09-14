Адвокат назвал политическим решением отказ суда выдворять Уилана в США

Адвокат осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана назвал политическим решением отказ Верховного суда Мордовии рассматривать ходатайство о выдворении его подзащитного в США. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, суд мог запросить позиции министерства юстиции РФ в рамках рассмотрения дела и контролировать этот процесс.

«Сейчас же не понятно, кто будет в итоге принимать решение по нашему ходатайству. Конечно, мы будем обжаловать это решение в апелляционном суде», — сказал правозащитник.

Он добавил, что жалоба будет подана в течение 10 дней.

Ранее стало известно, что суд в Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдаче Уилана США.

У Уилана есть гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии. 28 декабря 2018 года его задержали сотрудники ФСБ России в Москве при проведении шпионской акции. В дальнейшем в отношении американца было заведено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»)». Столичный суд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.