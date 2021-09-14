Инфекционист рассказал, какой может быть «четвертая волна» коронавируса

Новая волна коронавируса осенью не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, однако к ней могут добавиться сезонные инфекции, заявил в беседе с РИА «Новости» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Превалирующим остается тот же «дельта» штамм, возможно «дельта-плюс», который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — сказал он.

Поздняков добавил, что вакцинированные тоже будут болеть, но в более легкой форме, чем пациенты, которые не поставили прививку от COVID-19.

«Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца», — сказал Поздняков.

По его мнению, вероятность возвращения режима самоизоляции очень низкая, так как сегодня врачи готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад, и если население продолжит соблюдать эпидемиологические меры, то снова вводить режим самоизоляции не понадобится.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что очередная волна коронавируса в России наступит к октябрю.