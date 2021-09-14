В Москве во вторник ожидается до +14°С и небольшой дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 14 сентября, будет до +14°С. В столице будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+14°С. Ожидается западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать +5...+7°С. Ожидается также западный ветер 6-11 м/c. Погода вечером будет облачной с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Ранее главный специалист Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, когда в Центральной России следует ожидать новое потепление. По словам специалиста, в период с 11 по 13 сентября температура воздуха в регионе поднималась выше +20°С, однако это нельзя было назвать бабьим летом.