В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи в случае подмены номеров

В МВД не поступало инициатив о введении уголовной ответственности за подмену телефонных номера, однако в административном законодательстве уже предусмотрена ответственность за нее. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

При этом, как уточнили в МВД, в июле 2021 года была опубликован федеральный закон, вносящий изменения в закон «О связи». Согласно нему, оператор связи должен предоставлять абонентский номер или уникальный код идентификации без изменений.

В ведомстве также сообщили, что российский КоАП предусматривает статью 13.30 о несоблюдении оператором связи возложенных на него обязательств по идентификации абонентов. Нарушение данной статьи предусматривает штраф, а контролирует исполнение законодательства Роскомнадзор.

Ранее сообщалось, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложениями по борьбе с подменными номерами. В ОНФ захотели ввести уголовную ответственность как за организацию сервиса по подмене телефонных номеров, так и за сам процесс подмены.