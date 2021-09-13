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Издательство «Просвещение» пообещало бесплатно поменять учебники со ссылкой на порно

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Издательство «Просвещение» пообещало бесплатно поменять учебники по иностранному языку, в которых нашли ссылку на порносайт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя издательства.

Ранее сообщалось, что издательство «Просвещение» приостановило выпуск печатной версии учебника по английскому языку, где была опубликована ссылка на порносайт.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России попавший на страницы учебника сайт.

До этого сообщалось, что в учебниках английского языка Spotlight для шестого класса родители учеников нашли ссылку, которая ведет на порносайт. Ссылку на порноресурс обнаружили в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. При этом в электронной версии учебника 2022 года ее уже нет.

Как сообщается, она ведет на сайт, на котором размещены три фотографии порнографического содержания, порнорассказ и видео с танцующей сальсу парой. При этом сайт уже несколько раз менял свое назначение. Так, в 2021 году он был посвящен «Национальной спортивной конференции геев», прошедшей в Бостоне.

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