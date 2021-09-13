Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Tele 2 заявили о готовности к конструктивному диалогу с ФАС 20:18
Александр Петров показал трейлер совместного фильма с Микки Рурком 20:14
Главный тренер «Челси» назвал матч «Зенитом» самым важным... 20:11
NASA планирует использовать МКС до 2030 года 20:05
Отстраненный президент Гвинеи отказался уходить в отставку 20:02
Глава Генштаба ВС России отчитался Путину о ходе учений «Запад-2021» 19:59
Прокуратура проверит центр дезинфекции, проводивший обработку от насекомых... 19:47
Боевики устроили массовый побег из тюрьмы в Нигерии 19:47
Путин поздравил теннисиста Медведева и назвал его настоящим чемпионом 19:46
Телеведущий Норкин показал, как проводит медовый месяц с новой супругой 19:46

Призвавший отказаться от кириллицы глава СНБО сделал ошибки в предложении на латинице

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Предложивший отказаться от использования кириллицы на Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов допустил три ошибки в одном предложении на латинице. Свои знания латиницы он показал у себя в Facebook.

«Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu «Radio Svoboda»…» — написал Данилов в соцсети латинскими буквами.

При этом три слова в данном предложении не соответствуют правилам транслитерации украинского алфавита. Согласно этим правилам, глава СНБО сделал ошибки в словах «xto», «posluxav» и «prochy'tav». В первых двух вместо латинской х нужно писать сочетание букв kh. Последнее слово же пишется без апострофа.

Данилов на свой странице в Facebook также признался, что ему интересно следить за реакцией на его предложение у «сторонников русского мира» из украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

При этом он отметил, что готов продолжить дискуссию. Секретарь СНБО также попросил граждан «смотреть хотя бы на шаг вперед».

Ранее Данилов предложил жителям Украины перейти с кириллической письменности на латиницу. Кроме того, он заявил о необходимости присвоить английскому языку статус второго государственного.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.

Все новости на тему:
Обзор блогов и соцсетей
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Арбузное отравление: задержан подозреваемый в деле о смерти двух человек
В СК назвали приоритетную версию гибели семьи, купившей арбуз на Совхозной
Битва за мощность. Германия решит судьбу «Северного потока — 2» к январю
В Nord Stream 2 заявили, что «Северный поток — 2» будет соответствовать всем стандартам
Роботы сразились с людьми на учениях
Россия впервые применила боевых ударных роботов на маневрах «Запад-2021»
Украина запросила выдачу задержанного в Праге россиянина
МВД хочет вовлечь жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников
Сбившей трех детей в Солнцево студентке продлили арест на месяц
Минпросвещения пересмотрит заключения экспертов по учебнику со ссылкой на порносайт
Новости и материалы
В Tele 2 заявили о готовности к конструктивному диалогу с ФАС
Александр Петров показал трейлер совместного фильма с Микки Рурком
Главный тренер «Челси» назвал матч «Зенитом» самым важным в Лиге чемпионов
NASA планирует использовать МКС до 2030 года
Отстраненный президент Гвинеи отказался уходить в отставку
Глава Генштаба ВС России отчитался Путину о ходе учений «Запад-2021»
Прокуратура проверит центр дезинфекции, проводивший обработку от насекомых в «Магните»
Боевики устроили массовый побег из тюрьмы в Нигерии
Путин поздравил теннисиста Медведева и назвал его настоящим чемпионом
Телеведущий Норкин показал, как проводит медовый месяц с новой супругой
В Самаре школьников кормили супом с пауками
Мостовой: нужно сказать спасибо Марио за то, что согласился играть за Россию
14 китайских платформ обязались следить за фанатами звезд в интернете
Бабушку, повесившую пиратский флаг во дворе для внуков, обвинили в нарушении закона
ЦБ: тестирование цифрового рубля начнется в январе 2022 года
Курс евро на Мосбирже впервые с 29 июня опустился ниже 86 рублей
АТОР: россияне пока не могут посетить Испанию, несмотря на возобновление авиасообщения
Тренер Непомнящий считает, что «Спартаку» по зубам команды уровня «Легии»
Все новости
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
Эксперты рассказали о подлодках, которые поступят на вооружение ВМФ России
«Пионерлагерь для взрослых»: почему без труда сбегают из колоний-поселений
В Госдуме призвали надевать на заключенных в колониях-поселениях электронные браслеты
«Хотелось уже закончить дышать и поставить точку»
У МакSим дважды останавливалось сердце во время комы
«Трусова вписала свое имя в историю, образ Круэллы ей идеально подходит»
Бетина Попова: пять четверных прыжков Трусовой перекрывают все недочеты в танцевальной подаче
Сколько стоит помолвочное кольцо Бритни Спирс
Любовь богатых и знаменитых в кольцах и камнях
Ради красоты и чистоты: на что собирают деньги с родителей школьников
В Думе предложили перевести школы в федеральное подчинение, чтобы избавиться от поборов
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
Наказать Россию. О чем говорится в докладе Европарламента
В Европарламенте призвали укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания РФ
Почему лифты в многоэтажках «сходят с ума»
При каких неисправностях в лифте нужно бить тревогу
Один день до презентации: что известно о новом iPhone 13
Apple отказывается от самой простой версии iPhone
Кому выгодно нарушение режима тишины в Донбассе
В Донбассе снова стреляют, несмотря на режим прекращения огня
«Это не в компетенции администрации президента»
Что в Кремле думают о возвращении скифского золота
Югу России угрожает катастрофическая засуха до 2035 года
Ученый предсказал тотальный дефицит воды в южных регионах России
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях