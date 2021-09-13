Призвавший отказаться от кириллицы глава СНБО сделал ошибки в предложении на латинице

Предложивший отказаться от использования кириллицы на Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов допустил три ошибки в одном предложении на латинице. Свои знания латиницы он показал у себя в Facebook.

«Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu «Radio Svoboda»…» — написал Данилов в соцсети латинскими буквами.

При этом три слова в данном предложении не соответствуют правилам транслитерации украинского алфавита. Согласно этим правилам, глава СНБО сделал ошибки в словах «xto», «posluxav» и «prochy'tav». В первых двух вместо латинской х нужно писать сочетание букв kh. Последнее слово же пишется без апострофа.

Данилов на свой странице в Facebook также признался, что ему интересно следить за реакцией на его предложение у «сторонников русского мира» из украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

При этом он отметил, что готов продолжить дискуссию. Секретарь СНБО также попросил граждан «смотреть хотя бы на шаг вперед».

Ранее Данилов предложил жителям Украины перейти с кириллической письменности на латиницу. Кроме того, он заявил о необходимости присвоить английскому языку статус второго государственного.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.