Трамп хочет наказать ряд стран НАТО

Президент США Дональд Трамп был в гневе во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, он пригрозил наказать несколько стран Альянса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Источник утверждает, что Трамп был недоволен из-за решения ряда стран не дать доступ американским солдатам к своим военным базам в рамках военной операции США против Ирана.

«По словам людей, знакомых с ходом закрытых переговоров, <...> он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают (операцию против Ирана)», — говорится в сообщении.

Издание Politico сообщало, что переговоры Дональда Трампа и Марка Рютте прошли в среду за закрытыми дверями в Белом доме и сопровождались «жесткой риторикой».

