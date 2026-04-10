В Госдуме рассказали, чем Трамп похож на Ельцина

Депутат Милонов о сравнении Трампа с Ельциным: оба неоднозначны в своей политике

Бывший президент России Борис Ельцин привел Россию «к неоднозначным результатам, которые потом пришлось исправлять», то же самое можно сказать про Дональда Трампа и Америку. Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «Газете.Ru» сообщение издания Asia Times о том, что Трамп больше похож на Ельцина, чем на президента Владимира Путина.

По словам депутата, оба политика известны своими нестандартными решениями.

«Ельцин был революционер в России, приведший Россию, в общем-то, к неоднозначным результатам, которые потом пришлось исправлять. Трамп приводит Америку к таким же результатам. И мне кажется, что Трамп уже разрушил кучу всего», — отметил парламентарий.

Кроме того, по словам Милонова, Ельцин был «иногда готов к определенным политическим и нестандартным решениям, а Трамп-то уж и подавно».

10 апреля издание издание Asia Times (AT) отметило, что Трамп больше похож на Бориса Ельцина, чем на своего действующего коллегу Владимира Путина.

Как отмечается в материале, «в Советском Союзе Борис Ельцин пришел к власти в тот момент, когда система уже утратила свою целостность». Борис Ельцин не создавал кризис, а олицетворял его. Его «правление ускорило крах старого порядка и спровоцировало хаотичный переходный период». Приход Владимира Путина к власти ознаменовал собой другой этап, считают авторы.

«Он восстановил государственную власть, централизовал силы и восстановил определенную стабильность. Российская экономика восстановилась, безработица снизилась, и государство вновь получило контроль над стратегическими секторами. Какими бы ни были долгосрочные последствия этой модели, она позволила преодолеть непосредственный кризис системного коллапса», — говорится в тексте.

Asia Times пишет, что политическая траектория Дональда Трампа «отражает иной контекст, но сопоставимый структурный момент». Поддержка республиканца непропорционально сильна среди групп населения, которые «чувствуют себя экономически и культурно отчужденными».

