Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме рассказали, чем Трамп похож на Ельцина

Дмитрий Донской/РИА Новости / Elizabeth Frantz/Reuters

Бывший президент России Борис Ельцин привел Россию «к неоднозначным результатам, которые потом пришлось исправлять», то же самое можно сказать про Дональда Трампа и Америку. Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «Газете.Ru» сообщение издания Asia Times о том, что Трамп больше похож на Ельцина, чем на президента Владимира Путина.

По словам депутата, оба политика известны своими нестандартными решениями.

«Ельцин был революционер в России, приведший Россию, в общем-то, к неоднозначным результатам, которые потом пришлось исправлять. Трамп приводит Америку к таким же результатам. И мне кажется, что Трамп уже разрушил кучу всего», — отметил парламентарий.

Кроме того, по словам Милонова, Ельцин был «иногда готов к определенным политическим и нестандартным решениям, а Трамп-то уж и подавно».

10 апреля издание издание Asia Times (AT) отметило, что Трамп больше похож на Бориса Ельцина, чем на своего действующего коллегу Владимира Путина.

Как отмечается в материале, «в Советском Союзе Борис Ельцин пришел к власти в тот момент, когда система уже утратила свою целостность». Борис Ельцин не создавал кризис, а олицетворял его. Его «правление ускорило крах старого порядка и спровоцировало хаотичный переходный период». Приход Владимира Путина к власти ознаменовал собой другой этап, считают авторы.

«Он восстановил государственную власть, централизовал силы и восстановил определенную стабильность. Российская экономика восстановилась, безработица снизилась, и государство вновь получило контроль над стратегическими секторами. Какими бы ни были долгосрочные последствия этой модели, она позволила преодолеть непосредственный кризис системного коллапса», — говорится в тексте.

Asia Times пишет, что политическая траектория Дональда Трампа «отражает иной контекст, но сопоставимый структурный момент». Поддержка республиканца непропорционально сильна среди групп населения, которые «чувствуют себя экономически и культурно отчужденными».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!