Стало известно об усыплении питомцев украинских беженцев в Финляндии

В Финляндии зафиксированы случаи усыпления ветеринарами питомцев украинских беженцев. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Так, хозяйка 13-летнего пекинеса Ольга Трещева, рассказала, что ее питомца усыпили в ветеринарной клинике два года назад. Ольга вспоминает: сначала специалисты сказали ей, что собаку можно вылечить, но потом якобы заявили, что других вариантов, помимо усыпления, нет. Трещевой выставили счет в 300 евро за услуги ветклиники.

При этом, по словам Ольги, дополнительные обследования не проводились, а возможность лечения не рассматривалась.

После обращения в клинику к ней приехала служба защиты животных. Как утверждает Трещева, она рассчитывала на госпитализацию питомца, однако вскоре собаку усыпили.

Волонтер Веера Мустонен сообщила, что подобные случаи происходили и с другими беженцами. Уточняется, что в городе Сейняйоки у гражданки Украины якобы забрали питомца, а потом доставили ее в полицию.

В свою очередь, финские ведомства пока не прокомментировали информацию Yle.

