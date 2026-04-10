В ОАЭ планируют пересмотреть отношения с партнерами из-за Ирана

Ahmed Jadallah/Reuters

Ситуация вокруг Ирана заставляет власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начать пересмотр международных и региональных отношений, чтобы определить надежность своих партнеров. Об этом заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш в соцсети «Х».

«Мы будем тщательно анализировать карту наших региональных и международных отношений и определять, на кого можно положиться, включая построение экономики и финансовой системы, кто укрепит устойчивость нашей модели», — написал он.

При этом советник президента не пояснил в сообщении, о каких конкретно странах идет речь.

7 апреля пресс-служба МИД РФ сообщила, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены тесно координировать усилия по достижению мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Отмечается, что стороны будут вести совместную работу на основе международного права, учитывая законные интересы государств региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в ОАЭ оценили ситуацию в Ормузском проливе.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!