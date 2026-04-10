«Большое напряжение»: актер Ворожцов объяснил, почему не получит роль в фильме о космосе

Актер Ворожцов заявил, что не сможет сняться в фильме о космосе из-за возраста

Актер Павел Ворожцов поделился, что не сможет получить роль в каком-либо фильме про космос из-за возрастных ограничений и некоторых других критериев. Его слова передал «Пятый канал».

По словам Ворожцова, он также не смог бы принять участие в съемках таких картин из-за высоких физических требований к участникам проектов.

«Слишком седой волос уже. И я не подойду по каким-то критериям», — объяснил артист.

При этом актер признался, что из-за идеи сниматься в фильмах о космосе у него возникают «страшноватые» чувства. Главные сомнения Ворожцова вызваны высокими физическими нагрузками, для которых требуется работа всех частей тела.

«Это очень, очень, очень большое напряжение для всех систем», — заявил он.

До этого Павел Ворожцов признался, что не всегда остается доволен своей актерской игрой. Актер объяснил, что на его восприятие собственной работы оказывают влияние несколько факторов, среди которых личные ожидания и работа с режиссером картины.

Ранее Ворожцов рассказал, что Табаков помогал своим подопечным в получении квартиры в Москве.