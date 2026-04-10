Предпринимательница из Москвы столкнулась с вымогательством и захватом имущества

Московская предпринимательница, владеющая брендом нижнего белья, обвинила в вымогательстве новых владельцев ее производственного помещения. Об этом она рассказала «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, цех по пошиву нижнего белья для женщин plus size, работал в БЦ «Колибрис» на Электрозаводской улице более пяти лет, но недавно здание перешло во владение Росимущества, также у него сменилась управляющая компания. Новые владельцы в два раза подняли стоимость аренды, после чего бренд решил переехать.

Однако переезд обернулся скандалом. Газель с упакованными швейными машинами и вещами не выпускали, предпринимательнице пришлось дважды звать полицию. После отъезда арендодатели выставили ей счет на 800 тыс. рублей за якобы причиненный ущерб и отказали в возврате обеспечительного платежа.

Кроме того, новые владельцы требуют оплатить ремонт и выплачивать аренду до тех пор, пока не найдутся новые арендаторы. Женщина подчеркивает, что от потопа, случившегося зимой, пострадали и другие офисы, и к ее деятельности это не относится.

«Никогда не думала, что девочка, которая шьет трусы, будет отбиваться от братвы», — говорит пострадавшая.

По ее словам, вопросы к правомерности действий новых собственников здания есть и у других предпринимателей. Сейчас они готовят коллективный иск.

