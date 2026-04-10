«Он просто сбегает от меня»: чемпион UFC о ситуации с Махачевым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия высказался о ситуации с обладателем титула промоушена в полусреднем весе Исламом Махачевым. Его слова передает Championship Rounds в социальной сети Х.

«Мне это кажется ложью, потому что я знаю правду. Во-первых, одному спортсмену не должно быть дела до того, о чем просит другой спортсмен. Не считаю чужие деньги. У него были оправдания в первый раз, теперь у него есть оправдания и во второй. Это явно выглядит так, будто он просто сбегает», — сказал Топурия.

9 марта президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции сообщил, что кандидатура чемпиона промоушена в полусреднем весе Ислама Махачева не рассматривалась для боев на турнире в Белом доме. Также Уайт заявил, что у Махачева травма руки.

На турнире в Белом доме Топурия подерется с американцем Джастином Гэтжи. Их бой возглавит кард. 6 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день главе государства исполнится 80 лет.

Ранее Топурия заявил, что поединок с Махачевым является самым ожидаемым.