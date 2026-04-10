Врач предупредил аллергиков о самых опасных днях весной

В весенний сезон наиболее опасными для аллрегиков становятся сухие, теплые и ветреные дни. Именно в это время происходит обострение поллиноза. Об этом «Москве 24» рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист объяснил, что сильнее всего самочувствие аллергиков ухудшается в период, когда на улице теплеет, а деревья начинают обильнее цвести. При этом ситуацию усугубляют сухость и ветер, способствующие разносу пыльцы.

По словам врача, в такие дни и в период обострения поллиноза пациентам с аллергией важно отказаться от плановых оперативных вмешательств и стоматологических и косметологических процедур, в том числе и инъекционных. Игнорирование этих правил может обернуться обострением аллергической реакции.

«В период активного пыления стоит отказаться от занятий физкультурой на свежем воздухе и перенести все тренировки в закрытое помещение. Правда, если не хочется отказываться от пробежек, велопоездок и так далее, советую попробовать заниматься в специальных респираторах для аллергиков. Они хорошо защищают от проникновения пыльцы, однако дышать в них немного сложнее», — добавил эксперт.

Он также напомнил, что домашняя пыль тоже становится одним из аллергенов, который оказывает дополнительную нагрузку на иммунную систему. В период обострения поллиноза особенно важно регулярно проводить уборку, заранее защитив органы дыхания с помощью маски.

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов до этого рассказал «Газете.Ru», что при аллергическом насморке, в отличие от ОРВИ, практически всегда воспаляются и краснеют веки, появляется слезотечение. Специалист также отметил, что выделения при аллергическом рините — серозные (прозрачные) и не такие обильные, как при ОРВИ.

