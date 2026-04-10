Заключенный сбежал из СИЗО и 28 лет выдавал себя за другого человека

SHOT: в Нижегородской области задержали рецидивиста, который был в бегах 28 лет
В Нижегородской области полиция задержала 65-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске 28 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным SHOT, неоднократно судимый Ибрагим Т., 1998 году был помещен в СИЗО Черкесска, вместе с подельниками он перепилил решетку на окне и сбежал.

Полиция искала его 28 лет, несмотря на особую примету — отсутствие пальца на руке, беглец спокойно жил в Нижегородской области по поддельным документам и не попадал в поле зрения силовиков. Недавно правоохранители вышли на след беглеца и задержало его.

До этого уроженец Дагестана сбежал из Таганского суда Москвы. Правоохранители ввели в столице план «Перехват». Позднее стало известно о его задержании. Силовики нашли беглеца в одном из хостелов на Кузьминской улице.

