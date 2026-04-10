Во Владимирской области выросло число заразившихся острой кишечной инфекцией

Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375 человек

Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Муроме Владимирской области выросло до 375 человек, среди них 188 — дети. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

В состоянии средней тяжести в больницы было госпитализировано 32 ребенка и 38 взрослых. Начаты прививочные мероприятия.

Кроме того, амбулаторное лечение получают 129 детей и 106 взрослых, отметили в правительстве.

Накануне стало известно о массовом отравлении людей в Муроме Владимирской области, которые пили местную родниковую воду. Роспотребнадзор начал эпидрасследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты организовали постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды. В настоящий момент проводится анализ материала от заболевших, врачи наблюдают за контактными лицами в очагах инфекции.

