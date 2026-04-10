В Москве произошел пожар в популярном барном кластере

Пожар произошел на территории популярного барного кластера «Профсоюз» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Утром около 5:00 мск огонь охватил деревянную обрешетку кровли одного из зданий на Новослободской улице. Пламя стремительно распространилось, однако прибывшим на место сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание за час.

«Обошлось без пострадавших», — подчеркивается в публикации.

