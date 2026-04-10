В Москве произошел пожар в популярном барном кластере

Baza: огонь охватил здание на территории барного кластера «Профсоюз» в Москве
Telegram-канал Baza

Пожар произошел на территории популярного барного кластера «Профсоюз» в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Утром около 5:00 мск огонь охватил деревянную обрешетку кровли одного из зданий на Новослободской улице. Пламя стремительно распространилось, однако прибывшим на место сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание за час.

«Обошлось без пострадавших», — подчеркивается в публикации.

10 апреля на парковке, расположенной у здания мировых судей и детского сада на улице Красный Маяк в Москве, загорелся автомобиль. Владелец транспортного средства получил ожоги, ему потребовалась помощь медиков. Предположительно, в машине замкнуло проводку. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

За три дня до этого пожар произошел на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Как писал Telegram-канал «Москва с огоньком», на 47-м км сгорел автобус. Из-за этого движение на данном участке трассы было затруднено. На кадрах с места происшествия видно, как очевидец пытается потушить пламя.

Ранее в Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек.

 
