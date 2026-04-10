Сербию могут оставить без денег из-за дружбы с Россией

Евросоюз (ЕС) хочет лишить Сербию финансирования на €1,5 млрд из-за системного «отката» демократических реформ в стране и дружеских отношений с Россией. Об этом пишет журнал Politico.

«Мы все больше обеспокоены происходящим в Сербии», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, назвав судебную реформу, проведенную Белградом, «шагом назад».

Она также выразила обеспокоенность разгонами протестов в стране и давлением на журналистов. Еврокомиссия оценивает, насколько Сербия по-прежнему соответствует условиям для получения выплат, добавила Кос.

В ноябре прошлого года глава МИД Германии Йоханн Вадефуль напомнил Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, в том числе санкционной, с Евросоюзом для вступления в политическое объединение. По его словам, Сербия должна доказать, что «идет четким путем к Евросоюзу» синхронизацией внешней политики и введением санкций против России.

