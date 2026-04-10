Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Сербию могут оставить без денег из-за дружбы с Россией

Politico: ЕС хочет лишить Сербию €1,5 млрд финансирования из-за России
Darko Vojinovic/AP

Евросоюз (ЕС) хочет лишить Сербию финансирования на €1,5 млрд из-за системного «отката» демократических реформ в стране и дружеских отношений с Россией. Об этом пишет журнал Politico.

«Мы все больше обеспокоены происходящим в Сербии», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, назвав судебную реформу, проведенную Белградом, «шагом назад».

Она также выразила обеспокоенность разгонами протестов в стране и давлением на журналистов. Еврокомиссия оценивает, насколько Сербия по-прежнему соответствует условиям для получения выплат, добавила Кос.

В ноябре прошлого года глава МИД Германии Йоханн Вадефуль напомнил Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, в том числе санкционной, с Евросоюзом для вступления в политическое объединение. По его словам, Сербия должна доказать, что «идет четким путем к Евросоюзу» синхронизацией внешней политики и введением санкций против России.

Ранее Фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в Евросоюз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!