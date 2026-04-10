В Финляндии снижают скорость движения судов из-за кризиса на Ближнем Востоке

kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

Финская круизная компания Viking Line планирует скорость движения судов, чтобы экономить топливо на фоне роста цен из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Yle.

«Начиная с понедельника, судоходная компания Viking Line снизит скорость движения судов на маршруте Хельсинки - Стокгольм. Причиной изменений стало повышение цен на топливо, вызванное войной в Иране», — говорится в сообщении.

Как уточнила в интервью Yle руководитель пресс-службы компании Йоханна Бойер-Сванстрём, снижение скорости позволяет снизить расход топлива. Однако из-за вынужденной меры время в пути между Хельсинки и Стокгольмом увеличится примерно на полчаса.

Отмечается, что из-за экономии другие судоходные компании тоже решили уменьшить скорость судов, сообщает Yle. В частности, с 1 апреля компания Tallink Silja скорректировала свой график: их суда будут отправляться из Хельсинки в Стокгольм на 15 минут дольше.

До этого Иран указал на маршруты без мин в Ормузском проливе для прохода нефтяных танкеров.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

Ранее Дмитриев заявил о большой очереди за российскими энергетическими ресурсами.

 
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
