Житель Каспийска получил в подарок квартиру за спасение 23 человек

В Дагестане дали квартиру юноше за спасение 23 человека при наводнении

Молодой человек Шамиль из Каспийска награжден выплатой в размере 5 миллионов рублей и квартирой за спасение 23 человек во время наводнения в Дагестане. Об этом сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров, пишет «Абзац».

Как сообщает издание, юноша с аутизмом вопериод сложных погодных условий вынес на своей спине из затопленного перехода людей. Такой подвиг не остался незамеченным, поэтому Абакаров лично приехал к Шамилю домой, чтобы вручить награду. Спонсором выступил сенатор России Сулейман Керимов.

Кроме того парламентарий назначил молодого человека своим помощником в сфере общественной и государственной деятельности.

5 апреля в Республике Дагестан произошло второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее режим ЧС в Чечне и Дагестане повышен до федерального уровня.