Жительницу Запорожской области осудили за перевод ВСУ более 24 тысяч рублей

Жительницу города Токмак в Запорожской области приговорили к 13 годам лишения свободы, признав виновной в государственной измене. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Запорожского областного суда.

На скамье подсудимых оказалась женщина 1977 года рождения, безработная и имеющая инвалидность III группы. Являясь противницей проведения специальной военной операции (СВО), она решила оказывать материальную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Воспользовавшись мобильным приложением украинского банка, установленным на ее телефоне, женщина с декабря 2023 года по июнь 2025 года регулярно осуществляла переводы на банковский счет украинских военных», — говорится в заявлении.

По данным пресс-службы суда, всего жительница Токмака перевела 24 220 рублей. ВСУ тратили эти деньги на закупку экипировки и снаряжения, использовавшихся при ведении боевых действий против российских войск.

Более того, осужденная в Telegram публиковала призывы финансировать украинских солдат и уничтожать бойцов Вооруженных сил России. В результате она стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ.

«Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии общего режима», — отмечается в публикации.

Из него следует, что свобода женщины будет ограничена еще на один год после того, как она выйдет из колонии.

Ранее пенсионерка из Запорожской области получила 15 лет колонии за отправку донатов ВСУ.