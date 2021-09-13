Сбившей трех детей в Солнцево студентке продлили арест на месяц

Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Валерии Башкировой, сбившей на автомобиле трех детей в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Тверским районным судом Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Валерии Башкировой до 16 октября», — сообщили в суде.

Днем 16 июля на улице Авиаторов в Москве автомобиль Mazda сбил троих детей. За рулем находилась 18-летняя Валерия Башкирова. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. Ночью 17 июля скончался 5-летний мальчик, затем от полученных травм умер 3-летний ребенок.

Изначально девушку поместили под домашний арест по обвинению по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

После того как второй ребенок, попавший в ДТП, скончался в больнице, дело переквалифицировали на ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Суд решил заключить девушку под стражу.