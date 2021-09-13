В России выявили 18 178 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 18 178 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Случаи новой коронавирусной инфекции зафиксировали в 85 регионах. Уточняется, что 7,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заражений было зарегистрировано в Москве (2022), Санкт-Петербурге (805) и Московской области (758). Меньше всего — в Чукотском автономном и Ненецком автономных округах (11).

За последние сутки в стране умерли 719 пациентов с COVID-19, 12 469 человек были выписаны после болезни.

В РФ за весь период пандемии зарегистрировано 7 158 248 случаев заболевания, выздоровели 6 402 126, скончались 193 468 человек.

Ранее столичные власти сообщили, что число граждан, получивших в Москве первый компонент вакцины от коронавируса, превысило 5 млн человек. это число соответствует почти 50% трудоспособного населения города.