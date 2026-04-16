В Нижнем Новгороде сняли полуголую девушку, выбравшуюся из борделя во время рейда

В Нижнем Новгороде накрыли бордель. Об этом сообщает «Нижний №1».

Сотрудники правоохранительных органов посетили дом на Грузинской улице. Как рассказали местные жители, всего было девять комнат, в каждой из них была кровать.

Во время рейда одна из девушек попыталась сбежать. На кадрах с места заметно, как она стоит на узком подоконнике со стороны улицы и пытается отбиться от правоохранителей. По данным канала, она попыталась таким образом сбежать. При этом на ней было только черное боди.

«Сложности возникли, когда ее попытались засунуть обратно – полицейским буквально не за что было ухватиться», – сообщается в публикации.

Несмотря на это, девушку «вернули» в квартиру. В результате, по словам очевидцев, задержали шесть человек. Бордель закрыли и опечатали.

До этого в Узбекистане задержали женщин, отправлявших девушек в бордели соотечественницы, проживающей в Нижнем Новгороде. Пострадавшим обещали работу в отелях или ресторанах, но после прилета отбирали паспорта и заставляли оказывать непристойные услуги.

