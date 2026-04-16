Россиян предупредили о возможном жестком мониторинге работы

Роскачество: в РФ точечно вводятся практики жесткого мониторинга работы персонала
В России точечно распространяются практики жесткого мониторинга работы россиян, в том числе на удаленке. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Роскачества, комментируя ситуацию с сотрудниками Lamoda, по словам которых их рабочий процесс стал напоминать «цифровой концлагерь».

«Говорить о сформировавшемся массовом тренде нельзя. Скорее сейчас это проявление переходного этапа, когда компании продолжают искать баланс между гибкостью удаленной работы и необходимостью управляемости процессов. На российском рынке уже заметно расслоение подходов, одни работодатели усиливают контроль, другие, наоборот, делают ставку на доверие, личную ответственность каждого сотрудника и результат. Практики жесткого мониторинга могут точечно распространяться, особенно в компаниях с высокой операционной нагрузкой, но в долгосрочной перспективе они вряд ли станут преобладающими, поскольку конкуренция за квалифицированные кадры требует более гибкие и клиентократичные модели управления», — отметили в пресс-службе.

Причина жесткого мониторинга может быть в том, что во времена ковида многие компании экстренно переходили на удаленку в условиях неопределенности и не успели выстроить полноценные управленческие процессы, считают в Роскачестве. Сейчас по мере стабилизации бизнеса усилились требования к результатам и руководители стали стремиться «вернуть контроль», иногда через формальные и избыточные инструменты, предупредили в ведомстве.

Там уверены, что краткосрочно жесткий контроль может дать иллюзию управляемости и даже повысить дисциплину, однако в долгосрочной перспективе такие меры почти всегда имеют обратный эффект: усиление давления снижает вовлеченность, подрывает доверие и формирует у сотрудников ощущение тотального надзора, что напрямую влияет на мотивацию и инициативность. В результате компания рискует потерять наиболее ценных специалистов, предупредили в Роскачестве.

«В первую очередь жесткий мониторинг коснется отраслей с высокой долей стандартизированных процессов, например, кол-центры или клиентские сервисы. Там, где результат легко формализуется и измеряется через количественные показатели, работодатели чаще прибегают к инструментам контроля. Граница проходит там, где контроль перестает быть связан с рабочим результатом и начинает затрагивать личное пространство и жизнь сотрудника. Разумное управление заключается в четких целях, прозрачной управленческой системе и регулярной обратной связи. Современные сотрудники ожидают от работодателя партнерского подхода, и компании, которые не учитывают это, рискуют проиграть в борьбе за таланты», — заключили в Роскачестве.

Сотрудники Lamoda массово пожаловались на ужесточение правил для удаленной работы. По словам сотрудников, HR может приезжать к работникам домой в случае травм, при подозрении на низкую скорость интернета сотрудников переводят в офис, а также обязывают ежедневно отмечать начало рабочего дня, отправлять отчеты и проходить внеплановые аттестации.

Ранее россиян предупредили о более жесткой конкуренции за рабочие места.

 
Гибель детей из-за дронов, возврат товаров с маркетплейсов и нашествие бакланов. Что нового к утру 16 апреля
