В Иркутской области рассказали о состоянии госпитализированных пассажиров L-410

В пресс-службе правительства Иркутской области рассказали ТАСС о состоянии госпитализированных пассажиров самолета L-410, потерпевшего крушение накануне.

«В стационаре находятся 11 человек, трое в тяжелом состоянии в реанимации, у троих состояние легкой степени тяжести, остальные — средней. Одна пациентка ушла домой», — сообщили в пресс-службе.

В поселке Казачинское, рядом с которым упал самолет, приземлился вертолет санавиации с министром здравоохранения региона Яковом Сандаковым и командой квалифицированных медиков на борту, добавляет агентство.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия.

Cамолет был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Казачинское после жесткой посадки. Инцидент произошел приблизительно в 23:15 (18:15 по московскому времени). L-410 находится в реке Киренга. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.