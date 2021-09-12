Самолет из Москвы в Новосибирск экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по направлению «Москва-Новосибирск», совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за технической неисправности. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры (УТП).

В публикации отмечается, что самолет экстренно приземлился в 3.48 по местному времени (1.48 мск) 12 сентября. Причиной стала техническая неисправность – неустойчивое показание датчика скорости.

«На борту находилось 182 пассажира, из них 11 детей. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что рейс вылетел по направлению в Новосибирск в 8.11 (6.11 мск).

Специалисты Свердловской транспортной прокуратуры начали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, утверждают в УТП.

Ранее трансконтинентальный Boeing 767 Анталия — Владивосток аварийно сел в аэропорту Красноярска. Уточняется, что экстренная посадка стала необходима из-за проблем с гидравликой.