В Кузбассе пристававшего к детям подростка направили на лечение

В городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области полицейские установили личность подростка, который приставал к детям и предлагал им проводить их до школы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Информацию о том, что у одной из школ города «непонятный человек стоит утром на мосту и предлагает маленьким девочкам проводить до школы», правоохранители выявили в ходе мониторинга СМИ и интернета. В полиции отметили, что подросток не проявлял агрессии по отношению к детям. Однако некоторые жители пожаловались, что подросток проявлял к ним отнюдь небезобидный интерес.

По информации паблика «Новости Новокузнецка» в соцсети «ВКонтакте», несколько человек сообщили, что дети жаловались на приставания молодого человека, что он снимает штаны и «шурудит у себя там». По словам одной из пользовательниц соцсети, подросток «дежурил» у школы уже неделю.

Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного, которым оказался 17-летний местный житель. Он состоит на учете в медицинском учреждении из-за психического расстройства здоровья.

В настоящее время, отметили в ведомстве, подростка поместили в профильный диспансер.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске мужчина напал на девочку. Его спугнула соседка, которая наблюдала за происходящим в окно и стала кричать. Мужчина сбежал, однако впоследствии его удалось задержать.