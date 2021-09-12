В Иркутской области 6-летний мальчик вышел из дома и пропал

В Иркутской области ищут 6-летнего мальчика, который ушел из дома и пропал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

«По словам родителей мальчика, ребенок самостоятельно вышел из дома в микрорайоне Березовый поселка Маркова и до настоящего времени не вернулся», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что о пропаже сына родители заявили 12 сентября в 9.00 по местному времени, когда проснулись. Вероятно, мальчик ушел из дома, пока взрослые спали. С собой он взял рюкзак.

По данным полиции, семья благополучная.

Днем ранее двое школьников 10 и 11 лет, которые пропали в Белгородской области, были найдены живыми. Они ушли из дома после незначительной ссоры с отцом, взяв с собой деньги. Мальчики воспитываются в многодетной семье.