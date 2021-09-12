Пассажиров севшего в Красноярске самолета отправили резервным бортом

Пассажиры Boeing 767, совершившего аварийную посадку в Красноярске по пути из Антальи во Владивосток, вылетели резервным бортом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Самолет вылетел от нас в 04:50 (00:50 мск). Из Москвы к ним прибыл борт, и они улетели», — заявила представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с гидравликой самолет запросил аварийную посадку, находясь над Красноярском.

До этого подобная ситуация произошла с самолетом, летевшим из Сочи. Из-за запаха горелой проводки воздушное судно экстренно приземлилось в московском аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.